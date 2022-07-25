虎尾垃圾場火警濃煙直竄天際 疑炎熱引發自燃

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雲林縣虎尾鎮垃圾場25日下午1時許發生火警，數公里外可見濃煙，雲林縣消防局獲報後派員趕往救災，環保局也到場了解，不排除與天氣炎熱導致沼氣自燃有關。（丁學忠提供）中央社記者姜宜菁傳真 111年7月25日

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（中央社記者姜宜菁雲林縣25日電）雲林縣虎尾鎮垃圾場今天下午1時許發生火警，數公里外可見濃煙，雲林縣消防局獲報後立刻派員救災，消防人員目前已控制火勢。起火原因，不排除與天氣炎熱導致沼氣自燃有關。

雲林縣消防局表示，今天下午1時許接獲虎尾鎮清潔隊報案，指稱垃圾場起火燃燒。消防局獲報後，立刻派5輛消防車、1輛救護車，出動消防11人、義消10人前往灌救。

雲林縣消防局指出，火場燃燒面積約300平方公尺，現場布水線控制中，並配合清潔隊怪手開挖，阻絕垃圾悶燒，消防人員已控制火勢。另同步通報警方、環保局等單位，現場無人員受傷。起火原因，待火調人員調查。

虎尾垃圾場發生火警，數公里外可見濃煙，空氣中瀰漫惡臭味，環保局人員在現場監測。

雲林縣虎尾鎮長丁學忠指出，火勢是從垃圾堆中冒出，疑沼氣自燃引發火警。垃圾場雖然發生火警，但不影響晚上垃圾清運。

雲林縣環保局長張喬維表示，近日氣溫過高，容易導致垃圾場內的沼氣自燃，呼籲各鄉鎮清潔隊可透過紅外線顯示儀監測垃圾場的溫度，及早因應。（編輯：戴光育）1110725