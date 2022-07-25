父親病逝醫院10年 女兒不領回遺體遭起訴

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（中央社記者劉世怡台北25日電）連姓女子被控明知父親於101年間病逝於醫院，並經醫院多次通知仍拒絕辦理父親後事，將父親遺體棄置醫院太平間迄今，拒絕領回已10年。士林地檢署日前依遺棄屍體罪起訴連女。

士檢起訴書指出，連姓女子為張老先生的女兒，依民法相關規定，「子女應孝敬父母」的精神及風俗習慣，有殮葬張老先生屍體的義務。

士檢指出，張老先生於民國101年5月3日在台北市台北榮民總醫院病逝，連姓女子明知這件事情，並經台北榮總多次通知，連姓女子竟然仍基於遺棄屍體犯意，將遺體棄置醫院太平間迄今，拒絕領回，也沒有辦理殮葬事宜。

士檢表示，連女在檢警偵辦期間供稱，她有向3名胞妹表示，父親的後事由她處理即可，且拒絕接受醫院建議方式處理父親後事。

醫院則向檢警表示，張老先生的遺體冰存在太平間，連女接獲醫院多次通知，卻沒有依承諾到院處理，還羅織各式理由延期，連女不曾到太平間關心或過問遺體冰存，也沒有來祭拜過；連女曾向醫院表示，其他家屬沒有能力處理醫療費用及遺體放行等相關事宜，都由連女來處理。

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醫院承辦人員證稱，曾以電話跟連女的女兒通話得知，連女有下令不允許其他家族成員出面處理遺體；連女都是說經濟有困難，無力處理，屢次以嚎啕哭泣懇求諒察要求寬限時日，然後時間到了又藉詞拖延。醫院有考量連女的情形，曾多次建議可採簡單不失隆重的聯合公祭方式辦理殯葬事宜，且費用由某基金會協助支付，但仍未獲連女接受。

士林地檢署日前依刑法247條第1項的遺棄屍體罪起訴連女，建請法院考量連女所遺棄者為直系血親尊親屬的屍體，依法應加重其刑。遺棄屍體罪本刑為6個月以上，5年以下有期徒刑。（編輯：李錫璋）1110725