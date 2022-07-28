涉佯稱遊說修法詐財 前立委張碩文30萬元交保

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（中央社記者蕭博文台北28日電）涉立委貪污案的郭克銘涉向建商佯稱可遊說民意代表修正促轉條例，藉此詐財；北檢諭知郭克銘等4人交保，另約談前立委張碩文，今天依涉犯詐欺罪諭知新台幣30萬元交保。

張碩文離開地檢署時表示，「尊重地檢署的調查，本案就是小偷遇到騙子，騙子遇到強盜，或者是小偷遇到強盜，強盜遇到騙子。」媒體追問他是騙子、強盜、小偷或其他身分，張碩文則表示：「我沒有資格。」

檢調獲報，是知顧問管理公司總經理郭克銘涉嫌於民國105年至108年佯向建商表示，可遊說民代修正促轉條例，讓政治受難者遺族及建商取回過去被國民黨占有的土地，建商因此支付款項，全案涉嫌詐欺。

台北地檢署26日指揮調查局北部地區機動工作站兵分13路搜索，檢察官複訊後諭知國民黨立法院黨團主任沈建億以新台幣40萬元交保，郭克銘20萬元交保，立委廖國棟助理丁復華10萬元交保，是知公司高姓職員20萬元交保。

檢調深入追查發現，前立委張碩文也涉案，昨天將他約談到案，檢察官複訊後於今天諭知交保。（編輯：張芷瑄）1110728