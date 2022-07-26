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郭克銘向建商佯稱遊說法案涉詐欺 檢調兵分13路搜索

2022/7/26 19:26（7/26 19:35 更新）
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涉及立委涉貪案的郭克銘被控向建商佯稱可遊說民意代表修正促轉條例，涉詐欺罪嫌。（中央社檔案照片）
涉及立委涉貪案的郭克銘被控向建商佯稱可遊說民意代表修正促轉條例，涉詐欺罪嫌。（中央社檔案照片）
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（中央社記者林長順台北26日電）涉及立委涉貪案的郭克銘被控向建商佯稱可遊說民意代表修正促轉條例，涉詐欺罪嫌。台北地檢署今天指揮調查局兵分13路搜索，並約談郭克銘等6人。

被約談者包括國民黨立院黨團主任沈建億、立委廖國棟助理丁復華等人，但無立委或民代介入。

前太流公司董事長李恒隆涉嫌透過中間人郭克銘等人行賄立委蘇震清、廖國棟、陳超明、前立委徐永明等人，透過公司法修法或舉辦公聽會等方式，施壓經濟部官員撤銷太流增資登記，企圖奪回SOGO經營權。

郭克銘在偵查中自白，台北地方法院6日判處郭男易科罰金部分有期徒刑8月；不得易科罰金部分，有期徒刑2年，緩刑5年，緩刑期間保護管束，向公庫支付600萬元，應向指定機構或團體提供200小時義務勞務，褫奪公權2年。

檢調獲報，郭克銘涉嫌於民國105年至108年佯向建商表示可遊說民意代表修正促轉條例，涉犯刑法詐欺等罪嫌。

北檢今天指揮法務部調查局北部地區機動工作站執行搜索13處，預計約談郭克銘等6人，稍晚將移送北檢複訊。（編輯：張銘坤）1110726

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