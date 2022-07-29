高雄1月大男嬰受虐不治 21歲父坦承曾搖晃出氣

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（中央社記者洪學廣高雄29日電）高雄1個多月大男嬰因頭顱受傷送醫不治，法醫解剖發現身上有多處新舊傷確認受虐。生父林姓男子昨天坦承，因和岳父吵架，曾上下搖晃男嬰出氣，雄檢依傷害致死罪聲押獲准。

高雄大寮區1個多月大男嬰7月16日因頭顱受傷送醫救治，並被醫院通報疑似虐童，但經搶救仍宣告不治。其21歲年輕父母辯稱是男嬰翻身自摔，脖子傷痕則是自己抓傷，但高雄市政府警察局林園分局質疑相關說法，將2人送辦。

檢警調查，林男和妻子結婚約3年，婚後住在娘家連生3個孩子，平常打零工維生，妻子則是家庭主婦，2人無前科，也沒有通報家暴紀錄。但從男嬰6月2日出生來看，不但還不會翻身，且從高度不高的嬰兒床摔落也不致重傷。

高雄地檢署檢察官經會同法醫解剖男嬰遺體發現，死因主要為顱骨骨折、腦壓過高，且身上有多處骨折傷痕，證明男嬰生前遭虐。檢方昨天為此再度傳喚林男到案說明。

林男向檢方供稱，曾因缺錢花用，向民間公司借貸欠債，且6月下旬更曾因和岳父吵架，大力上下搖晃男嬰出氣；在7月16日送醫前，也曾大力搖晃。對於其餘傷勢來源則保持沈默。

高雄地檢署檢察官複訊後，認為林男犯罪嫌疑重大，昨天下午依傷害致死罪向高雄地方法院聲請羈押，法院晚間裁定獲准。（編輯：郭諭儒）1110729