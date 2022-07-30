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台中潭子滷味攤命案凶嫌 下週解剖釐清死因

2022/7/30 19:46
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（中央社記者趙麗妍台中30日電）台中市潭子區滷味攤槍擊命案，警方29日在太平山區發現林姓凶嫌屍體。檢警今天相驗因屍體外觀無法辨識，已採集檢體比對DNA確認身分；另頭部創傷是否為槍傷，下週解剖釐清。

台中地檢署檢察官下午會同法醫相驗，對於死者頭部創傷，是否為槍傷，下週將擇期會同法醫解剖釐清死因；由於屍體外觀已無法辨識，採集相關檢體透過DNA比對確認身分。另外，現場發現的手槍，檢警也將就槍擊殺人、自戕輕生兩案進行彈道比對。

台中市潭子區潭子火車站附近的滷味攤，24日晚間發生槍擊命案，曾姓老闆遭槍擊不治。台中市警察局組成專案小組，搜索太平山區5天後，29日在山區陡坡發現一具屍體，初步鑑識死者為林姓凶嫌。

該起槍擊命案發生後，警方成立專案小組，25日發現犯案車輛，鎖定林嫌小時常出沒的太平黃竹山區為搜索熱區，並與社區守望相助隊合作，派出大批警力、警犬搜索山區5日後，29日聞到屍臭味，且發現有大批蒼蠅群聚，經空拍機空中搜尋在陡坡上發現凶嫌屍體，因屍體腫脹且已長蛆，經近日天候酷熱研判，死亡時間超過3天。

據了解，林嫌有過2次婚姻，疑第2任前妻與曾男交往而犯案。案發後警方連日追捕，就是憂心他會尋短，最後仍在太平黃竹山區陡坡上發現他的屍體，並在一旁發現手槍。（編輯：孫承武）1110730

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