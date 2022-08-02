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涉公開陳沂手機號碼遭起訴 雞排妹鄭家純不認罪

2022/8/2 15:49（8/2 16:16 更新）
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「雞排妹」鄭家純（中）被控在直播、臉書以張貼顏色代碼等方式，公布網紅陳沂手機號碼，北檢依違反個人資料保護法起訴鄭女。台北地方法院2日開庭，鄭女不認罪。中央社記者林長順攝 111年8月2日
「雞排妹」鄭家純（中）被控在直播、臉書以張貼顏色代碼等方式，公布網紅陳沂手機號碼，北檢依違反個人資料保護法起訴鄭女。台北地方法院2日開庭，鄭女不認罪。中央社記者林長順攝 111年8月2日
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（中央社記者林長順台北2日電）「雞排妹」鄭家純被控在直播、臉書以張貼顏色代碼等方式，公布網紅陳沂手機號碼，北檢依違反個人資料保護法起訴鄭女。台北地方法院今天首度開庭，鄭女不認罪。

檢方起訴指出，已改名鄭采勻的鄭家純、陳沂去年5月9日凌晨分別直播，鄭家純於直播中念出0955；陳沂質疑鄭家純要公布她的手機號碼，表示此舉就是違反個資法。

檢方表示，鄭女於同日下午連續在臉書發文，第1篇文章提及與陳女直播之事，並指當她念出0955，陳女就開始崩潰亂叫；第2篇文章則寫到，「我猜想她現在的氣場會是這色吧」，並附上咖啡色塊及6個阿拉伯數字組成的顏色代碼。

陳女不滿事後收到騷擾電話與訊息，進而對鄭女提告，台北地檢署依違反個人資料保護法起訴鄭女。台北地方法院今天首度開庭。鄭女親自出庭，陳女委由律師到庭。

鄭女庭訊時否認犯罪，並指有人將2段不相干的貼文連結起來，這不是她的行為，她沒有必要承擔這個責任。

法官詢問兩造是否調解，鄭女表示，自己有和解的意願，只要陳女不再騷擾她。陳女律師則說，鄭女將陳女唯一的手機號碼公布，造成嚴重困擾，且鄭女否認犯行、不知悔改，陳女不願和解。法官諭知擇期再開庭。（編輯：方沛清）1110802

鄭家純
涉公開陳沂手機號碼 雞排妹鄭家純遭起訴
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