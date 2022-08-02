影廳天花板凹陷未崩塌 苗栗縣府發函妥善維護

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（中央社記者管瑞平苗栗縣2日電）頭份尚順威秀影城工作人員今天營業前巡查發現第2影廳天花板有異，公告封廳檢修；縣府派員實勘表示，第2影廳天花板局部凹陷，但未崩塌，將發函要求妥善維護建物設備安全。

高雄大遠百威秀影城6月間放映「捍衛戰士：獨行俠」時，IMAX影廳天花板突然掉落，幸未造成人員受傷，事後高雄市府以涉及公共安全，依建築法裁罰新台幣6萬元；不料，苗栗頭份尚順威秀影城第2影廳天花板今天也出狀況，原定下午1時45分、晚間8時25分播映的「席琳狄翁外傳：愛的力量」2場次，臨時公告停播。

威秀影城李姓公關接受中央社記者電訪表示，工作人員是在營業前巡視各影廳進行準備工作時，發現第2廳天花板上端有點塌陷「感覺凹了一個洞」，立即向幹部回報，並封閉影廳安排檢修。

李姓公關指出，因是在營業前發現此事，無觀眾進場，沒有人員因此受傷，且第2影廳規模不大，今天又是非假日，影響人次相當有限；影廳經工程人員檢查確認安全無虞後，才會重新對外開放。

苗栗縣政府工商發展處使用管理科長范宸寧指出，下午派員實地了解，初步看來是天花板有局部支架變形凹陷，但並未崩塌，須由工程人員進一步詳查才能確認原因。

范宸寧表示，業者於放映前自行巡檢發現問題，當下即停止開放入場並著手檢修維護，縣府不會開罰，但仍會發函提醒，應依建築法相關法規妥善維護建物設施安全。（編輯：方沛清）1110802