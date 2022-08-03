承攬陸勤部輪胎涉偽造證書 北檢起訴4嫌

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（中央社記者蕭博文台北3日電）惠爾國際公司承攬陸軍後勤指揮部「輻射式輪胎1項」採購案，涉嫌偽造商品驗證登錄證書欺瞞軍方驗收人員，北檢今天依偽造文書等罪起訴黃姓負責人等4人。

此外，負責驗收的劉姓等4名軍士官被列為圖利罪被告，但檢察官調查後認為，難以認定劉男等人驗收當天即知悉證書造假，犯罪嫌疑不足，不起訴。

台北地方檢察署起訴指出，惠爾公司於民國105年以新台幣3743萬餘元承攬陸勤部輻射式輪胎採購案，於辦理第1批泰國產4587條輪胎交貨驗收時，因未出具經濟部標準檢驗局核發的商品驗證登錄證書遭判不合格，複驗時也因同樣原因遭判定不合格。

惠爾公司擔心無法於履約期限內完成商品驗證登錄證書，恐導致違約遭解約，涉嫌自行偽造商品驗證登錄證書。

軍方驗收人員在第3次驗收泰國產輪胎時，上網查無惠爾公司出示的證書證號，但業者誆稱是因為先發證、後上網登錄，且劉姓驗收人員打電話向標檢局查證，也告知查有登錄證號，因此通過驗收。

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陸勤部事後發現惠爾公司提供的證書涉嫌偽造，因此解除契約，並收回已撥交的輪胎，但其中2317條已經使用。

檢察官認為，惠爾公司黃姓負責人、黃男的蔡姓妻子、黃男女兒及協助偽造證書的徐姓男子涉嫌偽造文書等罪，並指黃男、蔡女、黃女否認犯行，只想以協調或找民代施壓推卸責任；蔡女甚至隨意證述、浪費司法資源，毫無悔意，建請從重量刑且不得緩刑。（編輯：張銘坤）1110803