富士康廣告公司吸金7.5億 負責人一審判9年

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（中央社記者蘇木春台中3日電）台中市男子李泰龍成立富士康廣告等3家公司，卻對外聲稱高利率利息違法吸金投資逾新台幣7.5億元，李泰龍前年12月向檢方自首，台中地院審理後依違反銀行法判他9年徒刑，可上訴。

台中地院判決書指出，李泰龍於民國98年間成立富士康廣告公司，於100年間成立日立光電公司，接著於105年間收購星合科技公司，以數位電視牆、多媒體廣告機等方式，接受客戶委託播出廣告。

李泰龍自104年間起，由富士康公司所設立的通路開發部人員對外招攬民眾投資，並約定投資方案保證可獲得年利率約5%至30.72%不等紅利，吸收資金達7億5654萬餘元。

李泰龍於108年間收購「金礦咖啡」，並將改名為「士達衛咖啡」後繼續經營，卻因經營不善而開始出現資金缺口，李泰龍為彌補資金缺口，於同年推出新的投資方案，繼續招攬投資人投資。

李泰龍因無法支付投資人款項，且對外債台高築，於109年12月9日前往台中地檢署自首違反銀行法犯行，並由調查局台中市調查處、南投縣調查站等單位，前往李泰龍的公司及住處搜索偵辦。

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法官審酌，李泰龍吸金犯行、犯罪時間長達數年，被害人數甚眾且吸金金額鉅大，對國家金融、經濟秩序已造成嚴重危害，並使許多投資人遭受財物損失，考量李泰龍坦承犯行，但至今未與被害人和解賠償損失的犯後態度，因此不適用減刑。

台中地院審理後，依違反銀行法等罪判處李泰龍9年徒刑，另3家公司判處1億1000萬元罰金，並沒收未扣案6億3000萬餘元不法所得，可上訴。（編輯：黃世雅）1110803