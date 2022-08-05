警用勤務系統中斷 警政署：機房設備故障非駭客攻擊
2022/8/5 08:53（8/5 09:13 更新）
針對4日晚間警用行動電腦等警察相關勤務系統服務中斷，警政署表示，經查是機房網路連線設備故障，初步排除遭駭客攻擊。圖為警方到KTV臨檢。（中央社檔案照片）
（中央社記者劉建邦台北5日電）警政署今天表示，針對昨晚警用行動電腦等警察相關勤務系統服務中斷，經查是機房網路連線設備故障，導致系統無法查詢，初步排除遭駭客攻擊，已恢復服務，民眾個資無外洩。
中共4日在台灣周邊6處海域軍演，部分政府部會網站遭網路攻擊，而警用行動電腦（M-Police
）系統昨晚也發生無法連線情形。
M-Police小檔案
- M-Police行動警察建置案，屬於行政院愛台十二建設「智慧臺灣（i-Taiwan）」子計畫之一，自民國96年至100年執行，內容擴展警政資訊行動化應用，建構M-Police平台並開發新型載具，透過後端資料庫提供一線執勤員警更多資訊。
- 連線狀態時，可查詢戶籍、查捕逃犯、刑案、失蹤人口、逃逸外勞、遺失身分證、中國大陸人民行方不明、中輟生、毒品人口、治安顧慮、國人相片、駕籍、車籍、失車、查贓（典當紀錄）及兒少脫離等16項資料。
- 使用管制限於警察機關所屬人員執行勤務或維護治安目的，不得作其他運用。
資料來源：警政署
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警政署發布新聞資料表示，4日晚間10時30分發現警察相關勤務系統無法正常連線使用，經查是機房網路連線設備故障，今天凌晨0時50分已陸續恢復服務。
警政署指出，針對機房網路設備故障部分，已啟動應變機制更換設備，並將持續精進警政資訊系統維運工作，加強檢視相關設備安全管理措施，以提升整體系統服務有效性與可用性。（編輯：陳政偉）1110805
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