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男脫褲強拉女店員摸生殖器 檢依強制猥褻起訴

2022/8/10 14:03
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（中央社記者黃國芳嘉義市10日電）27歲曾男被控今年4月間至嘉義市某連鎖藥局，謊稱肚臍下方長痘痘，需女店員查看，曾男進入廁所竟露出生殖器，還強拉女店員的手觸摸，女店員逃離，檢方依強制猥褻罪嫌起訴。

嘉義地檢署的起訴書指出，住在屏東縣的曾男今年4月6日下午開車至嘉義市友愛路一家連鎖藥局，向女店員表示肚臍下方長痘痘，需要女店員到廁所幫忙查看，女店員不疑有他，隨同曾男進入廁所。

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起訴書表示，曾男當時竟將褲子拉下並裸露生殖器，女店員表示沒有紅腫，曾男還強拉女店員的右手觸摸其生殖器，女店員立即將手抽回，要求至泌尿科檢查，曾男則進一步要求女店員須等待至勃起，紅腫部位才會比較明顯，女店員以忙碌為由逃離廁所，曾男則在廁所自慰後走出來。

案經嘉義市第一分局偵辦，曾男否認犯行，經警調閱藥局監視器畫面，並在廁所內採證精液斑送驗，發現與曾男的DNA-STR型別相符，且測謊否認拉女店員的手碰觸其生殖器，經測試結果，呈不實反應事實；檢方則依強制猥褻罪嫌起訴。（編輯：謝雅竹）1110810

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