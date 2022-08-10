越南男移工涉9刀殺妻致死 一審判刑14年
2022/8/10 16:21
（中央社記者蕭博文台北10日電）越南籍范姓男子懷疑劉姓妻子外遇，去年11月於新北市持水果刀朝妻子刺殺9刀致死。士院今天一審宣判，依殺人罪判處范男有期徒刑14年，並於執行完畢或赦免後，驅逐出境。
士林地方檢察署起訴指出，范姓男子與劉姓女子是越南籍移工夫妻，范男懷疑劉女外遇，兩人去年11月23日晚間在新北市汐止區發生爭執，經同事勸阻，轉往福德一路某巷弄的貨櫃屋持續爭吵。
范姓男子先持菜刀要求妻子與外遇男子斷絕關係，一旁的同事見狀趁隙拿走菜刀；但范姓男子仍與妻子激烈爭吵，並在與越南親友視訊後，持貨櫃屋內水果刀朝妻子肩頸、胸部刺殺9刀，導致妻子大量出血，當場死亡。
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范男犯後逃回宿舍藏匿，警方據報前往追緝，范男還持刀割傷自己頸部，經警送醫治療脫離險境，遭警方逕行拘提到案；檢察官認定范男涉犯殺人罪嫌重大，依法起訴。
士林地方法院新聞資料指出，范男犯殺人罪，審酌犯罪動機、犯後態度等一切情狀，認范男惡性並未達須永久監禁隔絕於社會的必要，但范男因認妻子外遇及因財務問題而驟下殺手，行為自應嚴重非難，因此判刑14年，並於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。可上訴。（編輯：李亨山）1110810
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