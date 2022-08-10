女10年內再犯酒駕撞死工人 士檢起訴

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（中央社記者蕭博文台北10日電）林姓女子曾因公共危險罪遭判刑，又涉嫌於今年6月間酒後駕車，行經新北市淡水區時撞死負責交通疏導的施工人員。士檢偵結，今天依10年內再犯酒駕並致人於死罪起訴林女。

士林地檢署起訴指出，林姓女子曾因公共危險案件，先後於民國103年9月、103年11月，各遭判刑3月確定，並易科罰金執行完畢。而本案發生於今年6月間，仍在先前公共危險案件判決確定後10年內。

今年6月20日晚間，林女於台北市中山區小吃店飲酒，再與友人搭乘計程車到KTV唱歌；翌日凌晨1時許，林女搭計程車返回小吃店取車，搭載黃姓友人往新北市淡水區方向行駛。

林女駕車行經淡水區民權路與民族路口之際，因酒後操控動力交通工具能力減低，疏未注意該道路速限為時速50公里，也未注意當時道路上有工程人員施工，即以時速80.76公里超速行駛，闖入施工範圍，撞擊在工程圍欄內執行交通疏導的方姓工人致死。

警方獲報到場，驗出林女吐氣所含酒精濃度，達每公升0.77毫克而當場查獲。士檢複訊後認為，林女10年內再犯酒駕並致人於死，向法院聲請羈押獲准。

林女坦承犯行，檢察官今天依10年內再犯酒駕並致人於死罪起訴。

立法院今年1月間三讀修正通過加重酒駕刑罰，並延長再犯重罰年限，從5年內改為10年內；現行刑法第185條之3第3項即規定，曾犯酒駕罪經有罪判決確定或經緩起訴處分確定，於10年內再犯因而致人於死者，處無期徒刑或5年以上有期徒刑，得併科新台幣300萬元以下罰金。（編輯：張銘坤）1110810