機車雙載自撞分隔島 準大生少女1死1傷

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苗栗縣大湖鄉台3線130公里路段10日晚間發生死亡車禍，2名即將上大學的少女騎機車雙載要返回住處，疑因夜間視線不佳加上不熟悉路況，擦撞中央分隔島，造成1死1傷。（警方提供）中央社記者管瑞平傳真 111年8月11日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣11日電）苗栗大湖台3線130公里路段昨晚發生死亡車禍，2名將上大學的17歲少女騎機車雙載要返回住處，疑因夜間視線不佳加上不熟路況，擦撞中央分隔島，造成1人受傷、1人傷重不治。

苗栗縣警察局大湖分局大湖派出所所長錢永豐今天接受媒體聯訪表示，10日晚間接獲民眾報案，台3線130公里南下車道發生自撞交通事故，立即派員前往查看，發現2名少女傷勢嚴重、倒地不起，一旁還有機車擦撞分隔島的痕跡。

錢永豐指出，騎機車的李姓女子載著林姓女子前往大湖市區購買炸物，返回住處途中疑似因路況不熟加上無照駕駛，操控不慎擦撞中央分隔島，造成李女頭部受創傷重不治，林女則是頭部及多處身體撕裂傷，被緊急送往苗栗市大千醫院救治。

警方調查，李女和林女都是基隆人，2人今年高中畢業準備讀大學，李女趁著暑假約林女前往苗栗縣大湖鄉馬拉邦山探望舅舅，不料，竟發生意外。

警方調閱附近監視器影像，初步研判應為自撞事故，後續將持續調查有無其他車輛涉入，進一步釐清肇事原因，也提醒用路人，台3線夜間視線不佳，上路前務必注意車前狀況並減速慢行。（編輯：李錫璋）1110811