攜非洲豬瘟疫區火腿腸挨罰 移工20萬不繳被拒入境

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（中央社記者黃麗芸台北14日電）中秋節將至，移民署今天提醒，為防堵非洲豬瘟，旅客違規攜帶或疫區郵遞非洲豬瘟肉品入境都將開罰，近兩個月已查獲5起機場違規遭裁處案例。

移民署今天發布新聞稿表示，適逢中秋佳節將屆，提醒新住民及移工朋友不要於入境時攜帶或以郵包快遞寄送輸入非洲豬瘟疫區豬肉及豬肉製品來台，以免受罰。

同時，隨著COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情逐漸降溫，國內自今年6月15日起放寬邊境檢疫措施，縮短檢疫天數，入境來台旅客人數增加，但近兩個月也陸續查獲5起外來人口因不諳國內法令，自非洲豬瘟國家地區順道攜帶家鄉豬肉製品給在台親友而誤觸國內法令。

移民署指出，其中有3名初次申請來台工作的外籍移工因無法當場繳清新台幣20萬元罰鍰，而依規拒絕入境，其原本來台工作賺錢的規畫，都被火腿腸打亂。

另外，還有1名外籍移工和來台履約的商務人士起初也無法繳納20萬元罰鍰，最後幸由家人及台灣邀請公司代為繳納，最後才得以入境，還沒賺錢就先支付大筆罰鍰。

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移民署提醒，中秋節前夕，隨著邊境開放的趨勢下，今年可望再現返鄉團圓過節的人潮，但非洲豬瘟疫情持續肆虐，呼籲新住民及外籍移工勿自行或請託親友攜帶非洲豬瘟疫區豬肉製品運送來台，違者受罰金額最高將達100萬元，且無力繳納者將拒絕入境。

除此之外，郵寄（快遞）疫區應景肉品或含肉類加工食品來台，除寄件人有相關罰則以外，收件人也會依違規次數裁罰20萬元或100萬元，千萬別因想念家鄉味而誤觸法網。（編輯：張銘坤）1110814