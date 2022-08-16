6月大男嬰頭傷死亡 二審輕判保母3年半

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（中央社記者劉世怡台北16日電）覃姓保母被控照顧6個月大男嬰時，男嬰頭部受重擊致死，一審依成年人故意對兒童犯傷害致人於死罪判刑9年，二審今天認為，無具體事證她故意傷害男嬰，改依過失致人於死判刑3年半。可上訴。

二審台灣高等法院判決指出，覃女為領有保母人員技術士證的保母，民國107年3月1日起受李姓男嬰的父母託付，於平日中午12時至晚上7時在其住處照顧男嬰。

判決指出，覃女於107年6月25日中午將男嬰身體移動，疏於注意使男嬰左額遭受強力撞擊，致受有對撞性硬腦膜下出血等傷害。

判決指出，覃女發現男嬰有異，當天下午聯絡男嬰父親，再於男嬰祖父到場查看後，將男嬰送往醫院急救，107年 7月17日男嬰仍因傷害致腦髓腫脹瀰漫性壞死而死亡。

一審依成年人故意對兒童犯傷害致人於死罪，判覃女9年有期徒刑。經上訴，二審由高院審理。

二審認為，無具體事證足以認定覃女有故意傷害男嬰的行為，且她也無傷害男嬰的動機，因此認為男嬰死亡結果，是因她照顧不周的過失行為所致，將原判決撤銷，改依過失致死罪判刑3年6月。可上訴。（編輯：張銘坤）1110816