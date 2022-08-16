破獲誘赴柬埔寨工作詐騙集團 彰檢逮3人聲押2嫌

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（中央社記者蕭博陽彰化縣16日電）彰化地方檢察署今天表示，指揮多個警察機關查獲詐騙集團以高薪誘赴柬埔寨工作，昨天拘提3名犯嫌到案，其中2人今天晚間遭檢方聲請羈押禁見，檢警將持續擴大深入追查共犯。

赴柬埔寨打工詐騙、人口販運議題近期受到社會關注。彰化地方檢察署今天晚間發布新聞稿指出，接獲警方通報有民眾遭不法集團以高薪利誘前往柬埔寨等國外從事詐騙或不法工作，且出國後遭扣護照、限制人身自由，需付贖金才能返國。獲報後，由檢察官陳顗安指揮警方偵辦。

專案小組鎖定不法集團成員，昨天拘提3名犯嫌到案，同時搜索住處查扣證物、攔阻多名遭誘騙被害人出國。檢警發現，集團先利用臉書（Facebook）社團「偏門工作」刊登高薪招募前往柬埔寨工作等不實訊息，利誘被害人上當後，由集團成員接送被害人至特定旅館住宿。

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彰化地檢署指出，待辦理護照及簽證完畢，再載送被害人至桃園國際機場搭機出境，過程都由集團成員陪同、監控，此不法集團6月至今已誘騙2名被害人出國，另有5名被害人因檢警查獲犯嫌而未出境。

經檢察官訊問，認為3名被告涉犯刑法意圖營利詐騙使人出國及人口販運防制法、組織犯罪防制條例等罪嫌，其中張姓、林姓被告有滅證及勾串共犯及證人之虞，檢方今天晚間向法院聲請羈押禁見；陳姓被告諭知新台幣2萬元交保，並限制住居。（編輯：戴光育）1110816