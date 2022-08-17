台南檢警破獲製毒工廠 製毒師床墊下藏6千萬元

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（中央社記者張榮祥台南17日電）台南檢警昨晚攻堅破獲台南市學甲區製毒工廠，當場查獲10公斤安非他命及半成品等物，且在製毒師莊姓男子家中地板夾層搜出新台幣6000萬元，南檢今天訊後聲押莊男。

台南地檢署昨晚指揮台南市警局第六分局、第一分局、新化分局、學甲分局等，攻堅台南學甲區的製毒工廠，利用堆高機破門而入後搜索，高聲喝令屋中製毒師40歲莊姓男子趴下就逮。

台南檢警同時起出10公斤安非他命、及第三級毒品4-甲基甲基卡西酮（喵喵）毛重約231公克、疑似液態半成品2大桶（約10公斤）、原料感冒藥錠毛重約425公克、紅磷、碘、鈀金、鹽酸、食鹽、活性碳等化學品、不銹鋼鍋、冰箱、脫水機、過濾器具（濾網、濾紙、陶瓷漏斗）、圓底燒瓶、加熱設備（高速爐及瓦斯桶）、電風扇、酸鹼試紙、防毒面具等設備及疑似販毒所得100萬元。

警方更趕往莊男位於台南市大內區住處，翻開床墊，從地板夾層中扣得6000萬元，地板夾層旁還有一張符咒。

南檢認定莊男製販毒品牟利，犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯之虞，今天向台南地方法院聲請羈押禁見。南檢也將持續追查毒品原料來源、毒品流向及是否有其他共犯。（編輯：黃世雅）1110817