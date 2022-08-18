兩度國際包裹運送大麻花來台 越南男子遭起訴

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（中央社記者蕭博文台北18日電）越南籍阮姓男子涉嫌兩度以國際包裹運送大麻花來台，士林地檢署日前依毒品危害防制條例的運輸第二級毒品罪嫌起訴阮男，建請法院繼續羈押並於執行完畢後驅逐出境。

起訴指出，阮姓男子在台北市某飯店工作，涉嫌於今年4月間透過通訊軟體Telegram，向賣家訂購第二級毒品大麻花2包，實際淨重合計約100公克；賣家以鐵管夾藏大麻花，自越南透過國際包裹方式寄送來台。

財政部關務署台北關5月間查驗發現包裹藏有大麻花，通報警方處理，由員警負責遞送包裹，當場逮捕前來領取的阮姓男子。

警方並循線查出，阮男5月間向另名賣家訂購大麻花共644.57公克，還將包裹寄到工作的飯店。

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起訴書指出，阮姓男子坦承所有犯罪事實，警方也從阮男與賣家的對話紀錄發現，阮男輸入大麻花是為了販賣賺取利潤。

檢察官認為，阮男涉犯2個運輸第二級毒品罪，建請法院考量阮男所犯為最輕本刑10年以上有期徒刑之罪，而有逃亡越南之虞，且因阮男多次自越南運輸毒品來台，為免阮男交保在外犯案危害台灣的社會治安，希望法院繼續羈押，並於刑期執行完畢後驅逐出境。（編輯：李亨山）1110818