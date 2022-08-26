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首頁 / 社會

中廣出售占有國有土地案 判賠交通部逾9千萬元

2022/8/26 17:23
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（中央社記者林長順台北26日電）交通部指控中廣公司無權占有新北市板橋區及八里區土地，並將其中3筆出售，求償不當得利逾新台幣2億元。台北地方法院判決中廣應給付交通部9201萬餘元及利息。全案可上訴。

交通部主張，坐落於板橋區的3筆土地原為中華民國所有，但中廣於民國74年間以作價轉讓為由，不法辦理所有權登記為其所有。交通部提起訴訟要求中廣塗銷不法土地登記。最高法院於103年判決為中華民國所有，全案確定。

不過，其中一筆土地於92年間因分割增加地號，被中廣賣給第三人，另一筆土地也在91年間被中廣賣給其他人。

另外，八里有16筆土地原為中華民國所有，中廣於60年、64年登記為所有權人，經交通部提起訴訟，最高法院判決這16筆土地為中國民國所有，但中廣於93年間同樣將分割出來的土地移轉所有權給第三人。

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交通部提告主張，中廣將板橋、八里共3筆土地移轉第三人，侵害中華民國土地出售價金利益，依民法不當得利規定，要求中廣應給付2億2907萬餘元。

台北地方法院審理後，認為相關土地始終為中華民國所有，中廣於91年至93年間陸續出售給第三人而收到利益，屬於不當利益，經重新計算土地價額後，判決中廣應給付交通部9201萬餘元及利息。全案可上訴。（編輯：李錫璋）1110826

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