獨留3月女嬰在家俯臥窒息亡 單親媽媽判1年定讞

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（中央社記者林長順台北30日電）新北市何姓單親媽媽於109年7月間帶11歲長子出門，獨留年僅3個月的小女兒在家，回家後發現女嬰俯臥窒息死亡。一、二審依過失致死罪判刑1年。最高法院今天駁回上訴定讞。

判決指出，何女於民國109年7月28日下午4時左右騎機車載著11歲的兒子外出，將女嬰單獨留在中和租屋處，放在房間內棉被等軟性物品雜亂堆置的雙人床上睡覺，期間女嬰翻身到較低的單人床，趴臥在棉被等軟性物品堆中，無法翻身回正。

當天晚間近7時許，何女帶著兒子回到租屋處，何女兒子進入房間後，發現女嬰臉部朝下趴在單人床上，嘴部、臉部發紫，隨即告知何女，何女通報119將女嬰送醫，但女嬰當晚因呼吸道感染引發肺炎及窒息致呼吸衰竭不治死亡。

檢警調查，國中學歷的何女原與印尼籍男友經營鹹酥雞攤，生有3子女，其中，二兒子出生不久即過世，女嬰出生不久，男友被遣送回國，此後何女依賴社會補助與親友接濟度日。

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檢警查出，社工及親屬曾多次告誡何女，不要將女嬰單獨留在家裡，但何女態度輕忽，她在偵訊時表示「我有時會把女嬰放在家裡，因為我不想吵醒她」，不幸造成憾事。

新北地院審理後，認為何女無視社工、親屬規勸，執意將稚齡女嬰獨留租屋處，導致女嬰窒息死亡，態度輕忽，過失情節重大，依過失致死罪判刑1年。台灣高等法院駁回上訴。最高法院今天再駁回上訴，全案定讞。（編輯：張銘坤）1110830