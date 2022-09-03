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山老鼠趁選舉熱盜伐逾噸牛樟 檢警拂曉出擊

2022/9/3 11:42（9/3 12:21 更新）
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台東山老鼠集團入山盜伐珍貴牛樟，林務局台東林管處聯合警方拂曉出擊，在台東縣鹿野、關山等地查獲潘姓主嫌，起出1250公斤牛樟塊。（台東林管處提供）中央社記者盧太城台東傳真 111年9月3日
台東山老鼠集團入山盜伐珍貴牛樟，林務局台東林管處聯合警方拂曉出擊，在台東縣鹿野、關山等地查獲潘姓主嫌，起出1250公斤牛樟塊。（台東林管處提供）中央社記者盧太城台東傳真 111年9月3日
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（中央社記者盧太城台東縣3日電）近日因選舉登記，各地相當忙碌，台東「山老鼠」趁機蠢動，入山盜伐珍貴牛樟，林務局台東林管處聯合警方昨天凌晨出擊，逮捕潘姓主嫌，起出1250公斤的牛樟塊。

台東林管處林政課課長葉明璋今天上午接受中央社記者電話訪問表示，台東林管處接獲線報，以潘姓男子為首的盜伐珍貴樹木「山老鼠集團」，趁著最近選舉，大家都很忙碌之際，準備上山盜伐牛樟樹。

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昨天台東地檢署檢察官指揮保七總隊第九大隊、花蓮縣警察局鳳林分局、台東縣警察局關山分局及台東林管處等單位拂曉出擊，兵分多路，在台東縣鹿野、關山等地查獲潘姓男子等人涉嫌盜伐國有珍貴牛樟林木多塊，總計重量為1250公斤。

葉明璋表示，牛樟為行政院農業委員會公告貴重木之樹種，依據森林法第52條規定，竊取森林主副產物情形嚴重者處1年以上7年以下有期徒刑，併科新台幣100萬元以上2000萬元以下罰金，如為貴重木者加重其刑至1/2。（編輯：郭諭儒）1110903

林務局台東林管處聯合警方出擊，逮捕以潘姓男子為首的山老鼠集團，查獲潘男等人涉嫌盜伐國有珍貴牛樟林木多塊，總計重量為1250公斤。（台東林管處提供）中央社記者盧太城台東傳真 111年9月3日
林務局台東林管處聯合警方出擊，逮捕以潘姓男子為首的山老鼠集團，查獲潘男等人涉嫌盜伐國有珍貴牛樟林木多塊，總計重量為1250公斤。（台東林管處提供）中央社記者盧太城台東傳真 111年9月3日
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