檢察官科技設備追山老鼠 意外查獲犯嫌捕殺黑熊

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法務部10日邀請長期致力查緝森林盜伐集團、守護山林有功，榮獲農委會「111年度林業及自然保育有功人士」殊榮的檢察官張鈞翔（左）、葉子誠（右）分享辦案甘苦談，法務部長蔡清祥（中）也於現場表揚慰勉。中央社記者劉世怡攝 111年8月10日

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（中央社記者劉世怡台北10日電）台灣土地約有59%為森林，森林保育很重要，因偵辦山老鼠集團案件而獲得守護山林有功表揚的檢察官葉子誠今天指出，運用科技設備查盜伐案時，意外查獲山老鼠集團捕殺黑熊惡行。

為表彰在第一線辛苦偵辦保護國土資源、森林保育案件的優異檢察官，法務部利用今天媒體茶敘時間，邀請長期致力查緝森林盜伐集團，守護山林有功，因而榮獲農委會「111年度林業及自然保育有功人士」殊榮的檢察官張鈞翔、葉子誠分享偵辦案件的甘苦談。

葉子誠為新竹地檢署檢察官，他在民國109年間偵辦觀霧國有林地盜伐集團期間，從手機鑑識還原，意外查獲集團捕殺台灣黑熊惡行，此案共計三次上山勘查，並將黑熊遺骨取回並抽骨髓送鑑，迅速把集團成員依違反野生動物保育法及森林法等罪嫌起訴。

張鈞翔為南投地檢署檢察官，他打破地域限制，與雲林、嘉義地檢署聯手破獲流竄的盜伐集團，從金主、盜伐者、搬運者、收藏者，全部一網打盡，查獲被告22人，查獲贓證木50公噸，巿價達新台幣1.5億元。

張鈞翔提及，森林盜伐者從原本多為本國平地人，至今已變成逃逸移工自立門戶型態，還會自尋買家銷贓；甚至在科技發達下，已有收藏者直接提出量身訂做要求，指定哪種森木及大小，再由盜伐者上山找貨。

張鈞翔指出，現在辦案團隊會利用科技設備輔助偵查，例如紅外線自動照相機、縮時攝影機（分析可疑車輛進出）、4G雲端攝影機（即時觀覽）、氣壓式感應發報器（人車踩踏、簡訊通知）、車牌辨識系統及空拍機等，可即時監控森林盜伐集團動向。

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對於2名檢察官為打擊國土犯罪所付出的努力及具體成果，法務部長蔡清祥於茶敘時當面表達慰勉，並進一步指出，已責成台灣高等檢察署制訂「檢察機關查緝森林盜伐執行方案」。

蔡清祥表示，方案將結合檢、警、移民署及林務局所屬各林管處成立「檢警移林聯繫平台」，透過橫向聯繫及分工合作，持續查緝盜伐森林不法案件，堅定守護國家森林的天然資源。（編輯：戴光育）1110810