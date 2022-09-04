颱風軒嵐諾將解除陸警 全國402件災情無死傷

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（中央社記者黃麗芸台北4日電）颱風軒嵐諾今天上午11時30分將解除陸上警報，中央災害應變中心指出，屆時將同步調整為二級開設，另最新全國災情統計共402件，其中雙北市路樹災情就多達211件，無傷亡。

災變中心上午召開颱風軒嵐諾第7次工作會報，由於中央氣象局將於上午11時30分解除軒嵐諾颱風陸上警報，災變中心將同步調整為二級開設。氣象局首先報告指出，軒嵐諾暴風圈正逐漸通過台灣東北角陸地，對宜蘭、新北及基隆構成威脅，受颱風及其外圍環流影響，台灣附近各海面及巴士海峽風浪偏大，另東部和東南部地區有焚風發生機率。

北部地區大規模崩塌潛勢區監測部分，目前共1處（新竹縣尖石鄉梅花）發布紅色警戒，3處發布黃色警戒（桃園市復興鄉光華、新竹縣五峰鄉茅圃、新竹縣尖石鄉秀巒）。

災情狀況，消防署指出，全國共計有402件災情，其中路樹災情占211件，又以雙北市居多，台北105件、新北57件，無人傷亡。

經濟部提到，這次颱風助益水情，全台主要水庫降雨效益達2億5550萬噸；全台積淹水則共計15處，目前僅彰化市仍未退水；電力供應部分，曾停電戶數為4萬1045戶，目前還有4214戶待復電，包括宜蘭線、台北市、新北市和台東縣，預計今天中午前可復電。

農委會則說，台北果菜批發市場今天交易量為1020公噸、每公斤平均價格新台幣42.6元，較前日減少219公噸、價格上漲13.6%，主要是產地降雨影響採收到貨量，以及將適逢週一休市價格轉強效應影響。

災變中心指揮官、內政部長徐國勇最後裁示，颱風軒嵐諾即將遠離，中央災害應變中心將於11時30分調整為二級開設，但各部會仍要本於權責執行相關防救災任務。

徐國勇提醒，由於明天學生將到校上課，請教育部落實、督導所屬與各地方政府教育局加速校舍清潔與復原；針對土石流及坡地災害風險較高的縣市政府，也請地方政府務必落實強制疏散撤離並妥善執行收容安置作業。（編輯：方沛清）1110904