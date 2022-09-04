直行保時捷疑未注意鳴笛 遭左轉救護車撞上幸無人傷

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高雄市消防局一輛救護車4日上午趕往救護途中，路口左轉時，直行的74歲蘇姓男子駕保時捷疑沒注意聽聞到警笛，未禮讓救護車，遭攔腰撞上，所幸未有人員受傷。（民眾提供）中央社記者曾以寧傳真 111年9月4日

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（中央社記者曾以寧高雄4日電）高雄市消防局一輛救護車，今天上午8時55分趕往救護途中，路口左轉時，直行的74歲蘇姓男子駕保時捷疑沒注意聽聞到警笛，未禮讓救護車，遭攔腰撞上，所幸未有人員受傷。

新興警分局今天獲報，42歲胡姓消防人員上午駕駛救護車鳴笛趕往救護，8時55分途經新興區中正三路、林森一路口欲左轉時，撞上對向蘇男駕駛的黑色保時捷，保時捷失控衝向路口婚紗店，終在花台前停住。

警方調查，雙方駕駛都未酒駕，疑因蘇男未注意到鳴笛救護車釀禍，所幸車禍未造成人員受傷，當時救護車輛上也無載送病患；確切事故原因將由交通專責人員調查，以釐清肇事責任。

新興警分局呼籲，民眾若在路上見到救護、消防、警用車輛鳴笛執勤時，請務必停等禮讓，切勿一時搶快而造成交通事故，也避免違反道路交通管理處罰條例。（編輯：陳仁華）1110904