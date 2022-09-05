台中1工人以各種形式騷擾單親媽 檢依跟騷法起訴

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇木春台中5日電）台中市王姓工人4月間，因維修房屋認識住樓上的單親媽媽，王男取得對方手機號碼後，卻接連打電話傳簡訊，以各種方式騷擾對方，女子不堪其擾報案，檢方日前依跟騷法還有恐嚇等罪將他起訴。

台中地檢署起訴書指出，42歲王男在民國111年4月下旬，在1名單親媽媽與2名未成年子女的住處樓下施工，卻不慎爆管將污水反排至女子住處，女子因此將手機號碼留給王男，並要求查看處理。

王男卻因此開始追求女子，女子斷然拒絕後，王男轉而不悅，開始以打電話、傳簡訊、敲住處門、至屋頂踩踏、施放大龍炮等方式，對這名女子及其子女進行騷擾。王男自111年6月1日至10日，共撥打女子手機18次、傳送求愛簡訊18次。

另外，王男見打電話與傳訊息未獲回應，6月5日至女子住處敲門，女子的小兒子開門後，王男詢問女子在何處，男童回應在如廁，王男便闖入屋內，並在廁所外跟女子對話，女子受驚嚇要求王男退出屋外。

王男準備退出女子住宅時，見女子的小兒子，竟緊握拳頭對他怒視，王男還恐嚇男童：「我知道你學校及安親班地點，給我小心一點，不然會叫人打你」等語。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

王男甚至在女子住處門外，寫下「我想獨自跟妳聊聊，可以嗎？」等文字，女子不堪其擾向警方報案，王男被依違反跟蹤騷擾防制法送辦。

王男到案後否認犯行，並供稱他與女子為男女朋友，才會一再以電話與簡訊聯絡女子。但檢察官查出，女子從未回應王男電話與簡訊，認定王男說詞無從採信，依據證人證詞、通訊紀錄、現場照片等證據，將王男依恐嚇、違反跟蹤騷擾防制法等罪起訴。（編輯：卞金峰）1110905