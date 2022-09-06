懷疑女兒遭性侵 父凌虐對方二審判6年10月

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（中央社記者蘇木春台中6日電）林姓男子懷疑女兒遭王男與莊男下藥性侵，與同夥動私刑教訓，造成王男死亡、莊男重傷，林男一審被判12年4月，二審台中高分院審理後，法官審酌林男與家屬和解改判6年10月，可上訴。

台中高分院判決書指出，55歲林男懷疑女兒生前遭綽號「咖啡」的王男下藥迷昏性侵後拍攝影片威脅，因此造成林男女兒於民國106年11月間，自行服藥不治死亡。

林男於108年6月間，將懷疑的狀況告知友人34歲曾男後，共謀要約出王男，108年7月28日林男夥同曾男、25歲蔡男，前往台中市南屯區一家汽車旅館找到王男，將王男帶至南投縣一家汽車旅館盤問。

王男向林男等人表示，案件為綽號「小天」的莊男為主謀，並稱會找出相關影片等紀錄，接著林男等人再帶著王男，前往王男住處，要求王男書寫道歉書，並向自己的父母等人下跪認錯。

108年8月16日，曾男夥同蔡男、李男（已歿）等人，將莊男約出後，帶往彰化縣花壇鄉某處三合院，並要王男到場，命令王男與莊男進行對質，林男也到場查看逼問，期間曾男等人分別持熱熔膠條、棍棒與電擊棒等物，毆打王男與莊男。

隔日曾男等人，發現王男身體冰冷僵硬送至醫院急救，但王男送醫後仍不治，同夥並也將莊男送醫救治，莊男經治療後救回一命。林男等人事後自行到警局投案，經檢方偵辦起訴，台中地院一審依傷害致人於死等罪判處林男12年4月、曾男10年8月、蔡男8年6月徒刑。

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全案經上訴台中高分院審理後，合議庭認為，林男不思以合法手段解決紛爭，造成死者家屬受有精神上莫大傷痛，且對於社會治安有重大危害，審酌林男等3人與家屬達成和解並予賠償，獲家屬原諒，撤銷原判決，改判林男6年10月、曾男5年2月、蔡男4年2月徒刑，全案可上訴。（編輯：謝雅竹）1110906

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