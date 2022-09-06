苗栗地檢署結合部落文健站 深入原鄉宣導反賄選

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因應111年地方公職人員選舉，苗栗地檢署與苗栗縣政府合作深入原鄉宣導反賄選，反賄宣導團隊運用部落文化健康站，以創意、族語等生活化型態，呼籲守護部落「淨土」。（苗栗地檢署提供）中央社記者管瑞平傳真 111年9月6日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣6日電）因應地方選舉，苗栗地檢署與苗栗縣政府合作深入原鄉宣導反賄選，有別於以往教條式宣導，宣導團利用部落文化健康站，以創意、族語等生活化型態，呼籲守護部落「淨土」。

苗栗地檢署檢察長陳松吉今天透過新聞稿表示，苗栗縣的原住民部落主要分布於泰安、南庄、獅潭等鄉鎮，另有一部分是戶籍留在原鄉、平日在苗栗市、頭份市等地區工作。

111年地方公職人員選舉如火如荼展開，陳松吉指出，部落轄區小、人數少，唯恐原鄉淪為買票熱區，地檢署與苗栗縣政府原住民族事務中心合作，結合部落居民生活重心的文化健康站，擴大偏鄉地區的反賄選宣導。

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有別於以往正經八百、教條式的演講方式，地檢署運用在地人力，在婦女編織班上課過程中，分享以往賄選案例，或是在長者領愛心便當的同時機智問答，宣導反賄選檢舉獎金，更以親切族語呼籲選舉不買票也不賣票的重要性。

陳松吉指出，反賄宣導團隊8月起已陸續走訪過泰安、南庄等5個部落，將在選前走遍轄內15個原住民族文化健康站，守護原鄉淨土，不讓部落被賄選所污染。（編輯：李錫璋）1110906