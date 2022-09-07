國際警察合作論壇 後疫情打擊跨境電信詐欺犯罪

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（中央社記者劉建邦台北7日電）警政署今天表示，2022國際警察合作論壇登場，包含國內外執法人員以實體或視訊方式參與，盼後疫情時代持續與各國合作打擊跨境電信詐欺犯罪，展現台灣打擊犯罪的決心與強度。

警政署發布新聞資料指出，由內政部、外交部、大陸委員會共同主辦「2022國際警察合作論壇—後疫情時代打擊跨境電信詐欺犯罪研討會」今天登場，採實體及視訊方式進行，行政院政務委員羅秉成、內政部長徐國勇、美國在台協會處長孫曉雅、警政署長黃明昭等人出席開幕典禮。

警政署表示，國際警察合作論壇自民國107年起舉辦，108年主題為打擊跨境毒品犯罪研討會，去年以視訊舉辦國際警察合作論壇及全球合作暨訓練架構（GCTF）研討會，今年再以打擊跨境電信詐欺犯罪為主題。

警政署指出，今年研討會邀請各國檢警、外交等官員及執法人員參加，共2場主題演講，從偵查、國際合作及司法互助進行專題研討，超過2500名國內外執法人員以實體及視訊與會。

羅秉成致詞表示，隨電信、網路自由化與全球化，詐欺案趨於集團及組織化，結合電信、通訊科技，衍生新型態電子詐欺犯罪，防制詐欺犯罪策略，政府透過整合跨部會資源方式，強化打擊力道。

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徐國勇指出，「新世代打擊詐欺策略行動綱領」從「防詐騙、毀工具、擋金流、清集團」策略出發，將來以「識詐、堵詐、阻詐、懲詐」破解詐騙手法，會持續偵查打擊詐欺集團。

警政署表示，今年國際警察合作論壇主題為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後疫情時代打擊跨境電信詐欺犯罪國際研討會，透過與各國犯罪學者專家、刑事司法及警政人員交流，展現台灣與各國合作打擊犯罪的決心與強度。（編輯：李亨山）1110907