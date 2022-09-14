廣播公司被放不明包裹 警：非爆裂物已逮人送辦

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（中央社記者劉建邦台北14日電）寶島聯播網公司大樓今天被放不明包裹，警方獲報到場發現垃圾桶上有一個包裹，打開發現內為餅乾等物禮盒，非爆裂物。警方逮捕放包裹的田姓男子到案，警詢後依法送辦。

寶島聯播網透過臉書（Facebook）表示，「新聞放鞭炮」節目主持人周玉蔻上午訪談時，遭不明人士冒充電台工作同仁，放置不明包裹在辦公室門口，並聲稱要給主持人「驚喜」，經警方到場處置確定非危險爆裂物，現場工作人員都平安無恙。

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台北市警察局中正一分局召開記者會，分局長陳明志表示，上午8時許獲報，有民眾聲稱在新生南路附近廣播公司放置「禮物」，因涉及恐嚇意味言論，派員到場發現，廣播公司大樓內垃圾桶上有一個包裹，經查發現非爆裂物。

警方查出，43歲田姓男子在網路留言涉及恐嚇罪嫌，調監視器畫面掌握犯嫌行蹤，循線在仁愛路附近路口逮人到案，因業者及被害人已提告，警詢後依違反恐嚇、妨害名譽罪嫌把人移送檢方偵辦，此外，田男在12日也涉及被害人的傳播公司旗下員工傷害案。警方表示，將加強廣播公司等處巡守勤務。（編輯：李亨山）1110914