跟騷女警奪同事配槍 年輕男警2大過免職

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台東縣大武警分局林姓員警疑因持續跟蹤騷擾同分局女警遭調往美和派出所，但林男卻因不滿、情緒激動，甚至企圖奪取同事配槍，幸遭壓制，林男隨後被依刑法妨害公務、搶奪未遂等現行犯罪嫌移送檢方偵辦。圖為美和派出所外觀。中央社記者盧太城台東攝 111年9月16日

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（中央社記者盧太城台東縣16日電）台東26歲林姓員警，暗戀並跟蹤女同事遭調職，昨晚向長官表達不滿後忽然情緒失控搶奪所長配槍，立即遭到壓制。台東縣警局下午做出處分，記2大過免職，並移送檢方偵辦。

台東縣警察局大武分局下午發布新聞稿表示，大武分局林姓員警疑因持續跟蹤騷擾同分局女警，林員面對跟蹤騷擾防制法等相關法律訴追，近期情緒不甚穩定，明顯人地不宜，做預防性調整至成功分局服務，盼能防止發生難以預料之憾事。

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林員於昨晚接獲服務地區調整後，情緒激動至大武分局向幹部表達不滿，經分局長及相關幹部開導與勸說。詎料於晚上9時許林員要離開分局時，碰到某所長押解偵辦案件戒護人犯，竟突然從後方搶奪所長警用配槍，所幸同仁反應機警，林員奪槍未遂，並且立即遭5名同仁強力壓制逮捕上銬。

台東縣警察局表示，發生此事除深表遺憾外，將秉持「不掩飾、不庇縱、不護短」態度，斷然處置，依刑法妨害公務、搶奪未遂等現行犯罪嫌移送台東地方檢察署偵辦。警察局立即召開考績會議決議：以破壞紀律情節重大、意圖搶奪警械脅迫、恐嚇長官、同事予以一次記2大過免職，陳報警政署核定，斷然淘汰。（編輯：黃世雅）1110916