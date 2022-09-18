苗栗自小客車翻落池塘 2採茶婦送醫不治

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苗栗縣三灣鄉一處產業道路18日發生自小客車翻落池塘意外事件，車內3名婦女都是要前往採茶工作，其中1人自行逃生，另外2人受困車內，獲救送醫仍不治。（民眾提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年9月18日

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（中央社記者郭宣彣苗栗縣18日電）苗栗縣三灣鄉一處產業道路，今天發生自小客車翻落池塘意外事件，車內3名婦女都是要前往採茶工作，其中1人自行逃生，但曾姓駕駛和陳姓乘客受困車內，獲救送醫仍不治。

苗栗縣消防局第三大隊三灣分隊指出，上午6時許接獲指揮中心派遣，三灣鄉永和村一處休閒農場附近發生車禍溺水事故，立即出動人車趕往救援，抵達現場發現1輛小客車翻覆於池塘內，由現場民眾及消防人員合力將2人救出，經評估均已無呼吸脈搏，施以必要急救處置後送醫搶救。

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苗栗縣警察局頭份分局副分局長林衍復接受媒體聯訪表示，經調查，56歲曾姓女子駕駛自小客車載著范姓和陳姓婦人，前往茶園採茶工作，行經三灣鄉永和村一處私人土地產業道路時，因右前輪陷入路旁駁坎，駕駛急於倒車想要脫困，疑似操控不慎翻落後方池塘。

警方指出，當時車內3人，其中范姓女乘客自行逃出車外，曾姓駕駛與40歲陳姓女乘客經送醫搶救仍回天乏術，詳細意外發生經過，還要進一步調查釐清，全案正進行現場採證、製作相關人筆錄，報請檢方相驗中。（編輯：方沛清）1110918