中監受刑人陳坤和逃逸案 桃園落網時自戕送醫

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（中央社記者蘇木春台中18日電）台中監獄受刑人陳坤和因骨折16日至中國醫藥大學附設醫院回診，昨天被發現破壞腳鐐逃逸，他今天下午在桃園市中壢區落網，被逮前持刀自戕送醫，待治療後將押返台中偵辦。

台中市警察局第二分局告訴中央社記者，專案小組於今天下午1時45分，於桃園市中壢區中山東路發現陳坤和行蹤，他持刀拒捕，警方發現後對空鳴槍1發示警。

陳坤和突然持刀對左頸部劃一刀，員警立即上前壓制後，將他送往中壢天晟醫院救治，在場警力皆未受傷，全案將待陳坤和治療後押解回台中市偵訊釐清。

針對外界質疑陳坤和逃脫案件延誤處理，台中監獄今天發布新聞稿表示，中監勤務中心當時獲報後，立即派遣警力前往支援，同時通知醫院轄區派出所警方協助追捕，並聯繫陳坤和戶籍所在地的南投縣警察局埔里分局至住處搜尋，並以公文通報台中市警察局第二分局。

台中監獄指出，中監於彙整相關單位搜尋狀況及陳坤和個人資料後，即以公文傳真通報台中地檢署，就陳坤和所涉脫逃罪嫌移請依法偵辦。台中地檢署於17日晚間9時52分發布通緝，並連夜指揮司法警察機關偵辦，中監全力配合檢警機關執行。

檢警調查，45歲的陳坤和因毒品、槍砲與加重竊盜等案件，刑期有15年10月，他在今年3月間入獄，入獄前因左後腳跟骨折接受手術，16日前往中國醫藥大學附設醫院回診拔除鋼釘，昨天完成手術後，下午5時24分有人發現他破壞腳鐐逃脫。

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案經台中第二警分局獲報後展開調查，陳坤和先到醫院附近的台中崇德殯儀館停車場，竊走一輛鑰匙未拔的小貨車後逃逸，途中遇到警車後棄車逃跑，他變裝後，又轉搭車輛北逃，今天下午在桃園市落網。（編輯：謝雅竹）1110918

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