男獨攀苗栗鳥嘴山失聯獲救 直升機吊掛送醫

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

60歲陳姓男子獨自前往苗栗縣泰安鄉攀登鳥嘴山失聯，苗栗縣消防局18日獲報入山搜尋，接近20日凌晨在距離冬瓜山步道下方約300公尺處發現受傷陳男。（苗栗縣消防局提供）中央社記者管瑞平傳真 111年9月20日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者管瑞平苗栗縣20日電）60歲陳姓男子獨自前往苗栗縣泰安鄉攀登鳥嘴山失聯，苗栗縣消防局18日獲報入山漏夜搜尋，發現陳男腿部骨折，身體多處外傷、意識不穩，今天上午由空勤直升機吊掛送醫。

苗栗縣消防局第5大隊副大隊長羅政銘接受媒體聯訪指出，18日下午接獲家屬通報，陳男在泰安鄉鳥嘴山域登山失聯，隨即派遣4梯次、共14人入山救援，經過1天的搜索，19日深夜11時40分許在距離冬瓜山步道下方約300公尺處，找到受傷的陳姓登山客。

羅政銘表示，搜救人員接觸到陳男時，仍有呼吸、意識，眼睛瘀青、右小腿骨折、右眉心5公分撕裂傷，因現場地勢崎嶇難行，考量陳男傷勢，申請空勤直升機執行吊掛，上午7時許完成吊掛後送。

陳男由直升機送抵苗栗市模型飛機場時，意識呈現昏迷，緊急送往衛生福利部苗栗醫院搶救。

家屬指出，陳男經常獨自登山，不過這是第一次前往泰安鄉攀登鳥嘴山，不排除因路況不熟，加上在山中遭遇地震，一時緊張發生意外，但詳細原因，還要等待陳男清醒後進一步詢問。（編輯：李亨山）1110920