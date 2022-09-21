行政執行署績效累計突破6228億元 續推6大專案

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法務部行政執行署副署長吳義聰21日指出，行政執行署自民國90年成立到今年8月底，執行績效已達新台幣6228億3889萬餘元，也表示行政執行是實現正義的最後一哩路，但絕不會只重視帳面數字，重要的是達到教育民眾守法的目標，兼具預防違法的重要意義。中央社記者蕭博文攝 111年9月21日

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（中央社記者蕭博文台北21日電）法務部行政執行署今天表示，執行績效累計已達新台幣6228億3889萬餘元，將持續推展拚防疫、拒酒駕、打惡虎、展創新、護弱勢、助檢偵6大專案，實踐公義與關懷的施政理念。

法務部今天下午舉行媒體茶敘，由行政執行署說明業務狀況。行政執行署副署長吳義聰指出，行政執行署自民國90年成立到今年8月底，執行績效已達6228億3889萬餘元。

吳義聰表示，行政執行是實現正義的最後一哩路，但絕不會只重視帳面上的數字，重要的是達到教育民眾守法目標，兼具預防違法的重要意義。

吳義聰說，行政執行署近年持續推動拚防疫、拒酒駕、打惡虎、展創新、護弱勢、助檢偵（協助檢查機關辦理變價、調查財產）6大專案；其中，受理違反COVID-19（2019冠狀病毒疾病）居家檢疫等規定的裁罰案件共956件，有效執行6196萬餘元。

此外，行政執行署自110年11月起，針對酒駕裁罰案件強力執行，迄今已追回2.4億餘元；自今年元旦起至9月16日止，所有交通違規裁罰案件，已清償13億餘元。

吳義聰表示，迄今滯欠大戶清償總金額達2718億餘元，而109年至今年8月間，針對惡意滯欠大戶，共有87件管收聲請案獲法院裁准，同時段因採取拘提、留置、管收手段而成功追回的金額達3億餘元。

在展創新方面，吳義聰指出，行政執行署推出超商、信用卡、虛擬帳號、行動支付等多元繳款管道，另以「法拍千里眼」計畫，讓民眾上網瀏覽拍賣標的環景影像，搭配不動產通訊投標，拍賣工作不受疫情影響。

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他說，行政執行署持續關懷弱勢義務人，寬緩執行並提供社福資訊，甚至適時給予生活協助；自刑法沒收新制實施以來，行政執行署受檢察官囑託，累計已變價5億3642萬餘元，包括受苗栗地檢署囑託針對「紅富海」吸金案主嫌名下財產進行變價，迄今變價已達1.6億餘元。

此外，行政執行署表示，各分署受理非洲豬瘟裁罰專案共76件，已成功追回534萬餘元。（編輯：戴光育）1110921