飼養不明來源保育類鸚鵡 飼主遭送辦

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（中央社記者王鴻國新北26日電）新北市動保處日前接獲民眾檢舉，會同警政署保七總隊在三峽區一處鐵皮屋查獲44隻保育類黃領帽亞馬遜鸚鵡及黃頭亞馬遜鸚哥，由於來源不明，已依野生動物保育法將飼主移送法辦。

新北市政府動物保護防疫處發布新聞稿表示，根據呂姓飼主指出，這批鳥是在10多年前購買取得，每隻鸚鵡都有證書，但經人員現場比對其持有證書數量與現場鸚鵡數量不符，現場共查獲29隻黃領帽亞馬遜鸚鵡及15隻黃頭亞馬遜鸚哥。

動保處表示，以頭部金黃色羽毛得名的黃頭亞馬遜鸚哥與後頸部有黃色斑塊黃領帽亞馬遜鸚鵡，原產於中南美洲，棲息於熱帶稀樹草原、落葉林等，都是農委會公告第1級保育類野生動物。

動保處表示，保育類野生動物非基於教育或學術研究目的，且未經主管機關同意，不得再行繁殖，在其族群量未逾環境容許量前，未經主管機關許可，不得騷擾、虐待或其他利用行為，人工飼養個體同屬保育類，飼養須登記，且不得任意繁殖、買賣。

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動保處表示，飼主將鸚鵡關在鐵製鳥籠，限制其自由活動，已涉嫌騷擾保育類野生動物，全案依違反野生動物保育法移請保七總隊做後續偵辦。

動保處表示，民眾可能因不知為保育類野生動物而誤觸野生動物保育法，民眾在購入前應先確認是否為公告保育類，以及是否有合法來源證明，依法不得任意飼養、繁殖、買賣等行為，違者最重可處5年以下有期徒刑。（編輯：卞金峰）1110926