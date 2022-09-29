嘉市某里長參選人涉賄遭傳喚 嘉義首件現金賄選

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（中央社記者黃國芳嘉義市29日電）嘉義市某里長參選人日前涉嫌透過樁腳以1000元買票，盼獲支持，嘉檢今天傳喚參選人、樁腳及選民說明，部分選民坦承收到現金，為嘉義首件現金賄選；參選人晚間仍在訊問中。

檢調表示，日前接獲檢舉，指嘉義市西區某里長參選人涉嫌委託樁腳林姓男子以新台幣1000元向選民行賄，希望能獲得里民投票支持。

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調查局嘉義市調查站、嘉義市警方連日蒐證後，嘉義地檢署今天指揮調查官、警方執行搜索，並傳喚樁腳及選民到案說明，已有部分選民坦承有收到現金，並指向涉嫌現金賄選為西區某里長參選人，調查官於下午前往其住處，以及開店的樁腳林男住處搜索，除帶回2人訊問外，也查扣部分疑似賄選的現金。

調查官及警方自下午起陸續移送涉及收賄的柯姓等10餘名選民至嘉義地檢署，檢方複訊後皆飭回；截至晚上7時，某里長參選人及樁腳林男仍在嘉義市調查站訊問中。（編輯：謝雅竹）1110929