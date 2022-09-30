詐騙集團盜肌肉男照假交友 高市警逮8嫌送辦

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（中央社記者洪學廣高雄30日電）以陳姓男子為首詐騙集團涉利用交友軟體認識網友，再以交友戀愛誘騙投資，有女子遭肌肉男照片誘拐上當損失60萬元，高市刑大估詐騙金額達3000萬元，共逮捕陳男等8人送辦。

高雄市政府警察局刑事警察大隊今天上午召開記者會指出，近期陸續接獲民眾報案指在交友軟體認識網友後，便遭對方以保證獲利穩賺不賠，慫恿出錢投資股票、虛擬貨幣或黃金等詐騙，警方獲報後組成專案小組，報請高雄地檢署指揮偵辦，並陸續在今年6月13日至9月26日逮捕25歲陳姓主嫌等8人到案說明。

警方調查，以陳男為首的詐騙集團先在網路盜用帥哥美女照片，並在交友軟體加好友聊天吸引上鉤，待被害人落入戀愛圈套，才誆稱有絕佳投資機會誘騙對方前往假投資網站申請帳號，依照指示匯款。

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不過，當被害人付款後，陳男等人便會宣稱帳戶遭凍結等名義，誆騙繳交各種保證金，此時民眾才驚覺受騙報警，其中單筆遭詐騙最高金額高達新台幣210萬元。更有一名女子遭集團成員以肌肉帥哥照誘騙落入愛情陷阱，進而被騙走60萬元。初估目前受害者已達35人，詐騙金額更高達3000萬元。

此外，陳男因自知法網難逃害怕遭緝捕，上月原打算搭機前往國外潛逃，幸警方已事先申請境管令，讓陳男在桃園機場搭機前夕遭攔下逮捕。全案依違反詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。警方也將持續向上溯源，追查詐騙集團及其他共犯，清查相關金流及財產。（編輯：郭諭儒）1110930