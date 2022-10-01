網路交友詐騙 警：近期年輕女性受騙件數上升

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（中央社記者劉建邦台北1日電）刑事局今天表示，分析165反詐騙統計資料，發現近期常見年輕女性遇到網路交友愛情詐騙手法，以使用交友軟體APP受騙佔多數，歹徒會要求買遊戲點數當現金，呼籲小心防範。

刑事局發布新聞資料指出，20歲許姓女子透過交友約會軟體「探探」認識一名自稱為吳姓男子的網友，對方稱工作為男模特兒，雙方經聯繫後，對方常用甜言蜜語哄騙許女。

許姓女子事後接到對方告知，若要見面需先購買GASH點數並付款，許女依指示赴超商以新台幣5萬元購買遊戲點數，但仍未見到面，對方編理由要求買更多點數，許女再以55萬元購買遊戲點數，同事聽聞雙方聊天過程，提醒可能是詐騙手法，許女驚覺報警。

刑事局表示，25歲林姓女子同樣透過「探探」認識男網友，雙方私下聯繫後，對方就稱要以交往為前提，且每天持續向林女噓寒問暖，林女事後被邀約見面吃飯，過程中，卻接獲自稱夜店經理來電，要支付見面吃飯費用。

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林姓女子到不同超商購買GASH點數，共花費14萬元並拍下相關資料給對方，但事後再度接獲來電提及要支付押金等理由，驚覺有異，撥165反詐騙專線詢問，才知受騙上當。

刑事局指出，以往網路愛情交友詐騙手法，受害人都為男性，調資料發現，近期年輕女性被害人件數有持續上升，每次財損金額約10萬元至20萬元，呼籲民眾注意，反詐騙資訊可上165官網查詢，有疑問可撥165反詐騙專線諮詢或報警。（編輯：郭諭儒）1111001