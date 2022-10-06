沒收新制釋憲案 憲法法庭公告延後宣判

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（中央社記者林長順台北6日電）味全公司等認為刑法沒收規定有違憲之虞，聲請釋憲。憲法法庭今年7月間言詞辯論，依法應於3個月內宣判。憲法法庭今天公告，由於言詞辯論後有新的案件併案，延長宣判期間。

刑法沒收新制於民國105年7月1日施行。味全公司因油品案，智慧財產法院於106年4月27日認定前味全公司董事長魏應充對98配方調合油部分構成詐欺等罪，判處2年徒刑定讞，另宣告沒收味全公司犯罪所得新台幣3292萬8820元。

味全公司主張，油品案一審判決為105年3月間，沒收新制還沒施行，沒有宣告沒收，因此可見智財法院的判決，就新法沒收效力有回溯，明顯已牴觸憲法之禁止法律溯及既往原則等，不當侵害味全公司的財產權，有違憲疑慮，聲請釋憲。

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憲法法庭於7月19日進行言詞辯論，審判長許宗力於當天中午宣示言詞辯論終結。依憲法訴訟法第26條第2項規定，經言詞辯論之案件，其裁判應於言詞辯論終結後3個月內宣示之；必要時，得延長2個月。

憲法法庭今天公告指出，沒收新制釋憲案言詞辯論後併入111年度憲民字第3433號高宏銘聲請案，將延長言詞辯論終結後宣示判決期間，宣示判決日期另行公告。（編輯：方沛清）1111006