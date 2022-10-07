通緝犯幫女議員載運宣傳品 撞移工棄車逃逸

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陳姓男子6日駕車載運彰化縣議員郭燕陵宣傳品，疑闖紅燈撞傷一名騎電動自行車女移工，因肇事逃逸、詐欺等案遭通緝的陳男在警方到場前「落跑」，鹿港警分局7日持續查緝陳男到案。（民眾提供）中央社記者蕭博陽彰化縣傳真 111年10月7日

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（中央社記者蕭博陽彰化縣7日電）一名陳姓男子昨天駕車載運彰化縣議員郭燕陵宣傳品，疑闖紅燈撞傷一名騎電動自行車女移工，因肇事逃逸、詐欺等案遭通緝的陳男在警方到場前「落跑」，截至今天中午持續查緝。

彰化縣福興鄉彰水路與福工路口，昨天晚間發生一件自小貨車與電動自行車碰撞車禍案，一名23歲陳姓男子駕車沿彰水路由北往南行駛至案發路口時疑闖紅燈，撞上騎電動自行車在路旁停等左轉的42歲外籍女移工蘇妮，造成女移工倒地受傷，送醫救治所幸只有皮肉傷。

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受傷女移工檢測無酒精反應，而車禍後，貨車駕駛陳男卻在警方到場前棄車逃離，留下副駕駛座18歲施姓友人，車上載有彰化縣議員郭燕陵宣傳瓶裝水，轄區彰化縣警察局鹿港分局今天表示，駕駛陳男因肇事逃逸、洗錢防制法、過失傷害、妨害秩序、詐欺等案遭通緝。

郭燕陵服務處人員向媒體表示，陳姓男子並非議員助理，也不是開議員服務處宣傳車發生車禍，陳男只是幫忙載運宣傳品，因載運宣傳物品而撞上女移工，服務處會全力協助處理後續事宜；鹿港分局指出，截至今天中午仍持續積極查緝陳嫌到案以釐清過程。（編輯：謝雅竹）1111007