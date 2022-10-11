前台中市議員參選人林義偉酒駕 遭判4月徒刑

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（中央社記者蘇木春台中11日電）已宣布退黨、退選的前民進黨台中市議員參選人林義偉，上個月酒駕被警方查獲，案經警方移送偵辦，台中地院審理後，審酌他曾因酒駕緩起訴、不知警惕，判處他4月徒刑，可上訴。

台中地院簡易判決書指出，林義偉於民國111年9月12日晚間10時多，在台中市西屯區中清路友人住處內飲用啤酒後，駕駛自小客車上路。

林義偉於同日晚間11時多，開車行經西屯區黎明路與中科路交岔路口時，因超越停止線，被巡邏員警發現上前攔查，警方發現他身上帶有酒氣，經呼氣酒測值達0.85毫克，被警方依公共危險罪嫌移送偵辦，並由台中地檢署聲請簡易判決。

台中地院法官審理後，審酌林義偉曾於109年間酒駕，經台中地檢署緩起訴處分確定，但林義偉不知警惕，於緩起訴期滿後又酒駕，因此判處有期徒刑4月，得易科罰金，可上訴。

林義偉原為民進黨台中市第5選區（潭子、大雅、神岡）市議員參選人，他於案發後隔天向社會大眾道歉，並表示因為做了最壞的示範，酒駕零容忍，他宣布退出議員選舉，同時也退出民進黨。

林義偉屬民進黨新潮流系，107年議員選舉得票1萬2041票，差1703票落選。4年來，他在潭子大雅神岡地區勤跑耕耘，地方人士認為他捲土重來，且有同派系的市長參選人蔡其昌拉抬優勢，頗被看好。

原本登記參選台中市第5選區的林義偉因酒駕，退選並退黨，第5選區應選6席，有12人登記參選，林義偉宣布退選，加上登記已截止，民進黨無法再補提人選，等於少了一席的空間，外界視為有利於這個選區的部分無黨籍議員參選人。（編輯：黃世雅）1111011