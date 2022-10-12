直播主之亂 連千毅涉教唆開槍砸店二審仍判7年

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直播主連千毅（右）因和其他直播主衝突，108年涉指使小弟在高雄街頭開槍恐嚇砸店，一審遭依組織犯罪條例、槍砲等罪判7年，高雄高分院12日駁回上訴維持原判。圖為連千毅上銬步出法庭。（中央社檔案照片）

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（中央社記者洪學廣高雄12日電）直播主連千毅因和其他直播主衝突，108年涉指使小弟在高雄街頭開槍恐嚇砸店，引發「直播主之亂」，一審遭依組織犯罪條例、槍砲等罪判7年，高雄高分院今天駁回上訴維持原判。

直播主連千毅、鄭又仁民國108年9月在高雄街頭發生互嗆開槍砸店等街頭暴力，或不滿網友留言嗆聲恐嚇，被稱作「直播主之亂」，引起社會關切，甚至驚動警政署多次派人南下坐鎮指揮偵辦。高雄地方法院一審依組織犯罪條例、槍砲等罪判連千毅7年徒刑；另涉恐嚇、強制等罪1年徒刑部分則得易科罰金。

連千毅收到一審判決後不服上訴，高雄高分院上午9時30分於刑事第五法庭宣判上訴駁回，維持原判，其中僅涉犯槍砲、組織罪部分可上訴，其餘不得上訴，但他本人並未到庭聆判。

高雄高分院發布新聞稿指出，原審就連千毅部分被告等人論罪科刑均無不當，對於連千毅等人 否認犯罪或請求輕判，均無理由，據此維持原判決刑度。 其中4名被告則因認罪，二審獲緩刑5年交付保護管束，但須各提供80小時義務勞務。

高雄地方法院一審判決指出，連千毅以精品公司吸收公司男性員工加入「天道盟太陽會高雄分會」犯罪組織，藉由幫派組織多次指使高雄分會成員脅迫網友刪文、道歉等，更因與直播主鄭又仁在網路上言語衝突，進而指使成員持槍射擊恐嚇，造成社會大眾恐慌。

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檢警獲報查出，高雄分會成員擁槍自重、聚眾滋事，專案小組先後在高雄市、苗栗縣查獲槍枝2把、子彈35發、武士刀、開山刀各1把、西瓜刀15把、球棒18支、鐵鎚1支、太陽會徽章90個等物證，並陸續逮捕連千毅、太陽會高雄分會長謝育全、槍手張瑛桔、高雄分會組長鍾富賢等人。

高雄地檢署偵結後依違反組織犯罪防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例等，起訴連千毅、鄭又仁等27人。（編輯：黃世雅）1111012