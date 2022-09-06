連千毅等4嫌涉NFT詐欺 刑事局晚間移送新北檢

網路直播主連千毅因推出宣稱能賺價差、換精品的NFT，遭外界質疑吸金詐騙。刑事局經調查蒐證，6日上午派員至新北市蘆洲等多處逮人，下午將連千毅等4人帶回偵辦。圖為贓證物。中央社記者黃麗芸攝 111年9月6日