連千毅等4嫌涉NFT詐欺 刑事局晚間移送新北檢
（中央社記者黃麗芸台北6日電）網路直播主連千毅因推出宣稱能賺價差、換精品的NFT，遭外界質疑吸金詐騙。刑事局連日密切調查蒐證，今天上午派員至新北市蘆洲等多處逮人，下午將連千毅等4人帶回偵辦。
刑事警察局下午舉行破案記者會，偵查第四大隊大隊長陳瑞基表示，今年5月初接獲被害人報案，指他們5人向連千毅購買NFT（非同質化代幣）區塊鏈商品後，卻無法兌換相關附加贈品和商品。
隨即和新北市警察局多個分局、桃園市警察局中壢分局和警政署保二總隊共組專案小組偵辦，並報請新北地檢署指揮。
經長期偵蒐、調查了解，連千毅與2名楊姓男子和徐姓男子等人合夥推出NFT，其中連千毅因有眾多粉絲群，所以主要負責行銷和代言工作，2名楊男為負責人、徐男則處理客服工作，他們對外宣稱購買NFT能賺價差和兌換水鑽、機車等精品，總共發行327張，每張單價新台幣2.8萬元。
但被害者購買後卻發現根本從未成功兌換相關贈品，且NFT的價格也無波動、上漲，質疑連千毅等人涉嫌吸金詐欺。
初估此不法集團共售出22張NFT，不法所得約新台幣61萬餘元，已知被害者5人，單一財損最高金額約10多萬元。
刑事局歷經長期跟監蒐證並掌握相關犯罪事證後，今天兵分多路至雙北等地執行拘蒐行動，共查獲連千毅等4嫌到案。
同時，現場查扣直播GRA鑽戒15只、iPhone 13模型機28支和相關文書資料。
連千毅等人到案後只承認各自負責工作，否認涉嫌詐欺行為且互相卸責，全案詢後將於今晚依涉刑法詐欺、組織犯罪防制條例等罪移送新北地檢署偵辦。
連千毅日前遭網紅「勾起你心中的惡（勾惡）」質疑透過NFT（非同質化代幣）詐騙粉絲，他後來偕同律師現身新北地檢署按鈴提告勾惡妨害名譽，另告發勾惡涉假冒警察。有立委5月質詢指警察對直播主互嗆無作為，內政部長徐國勇允諾全力處理。（編輯：李錫璋）1110906
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。