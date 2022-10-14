馬來西亞籍女大生陳屍租屋處 學校啟動輔導機制

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（中央社記者陳至中台北14日電）台北市士林區昨天晚間發生凶殺案，一名20多歲馬來西亞籍女大學生陳屍租屋處，所屬大學昨天晚間緊急啟動輔導機制，聯繫女大生同學，提供心理支持管道。

台北市警察局士林分局昨天接獲新北市警方通知，陳姓男子疑吞藥被送往醫院急救，陳男告知警方，有人陳屍在士林區租屋處。士林分局派員到場發現，一名20幾歲女子陳屍屋內，脖子有明顯勒痕。

中央社記者今天電話詢問女大生所屬大學，輔導中心諮商心理師指出，昨天得知後，已啟動輔導機制，聯繫所屬院系，找出最常接觸受害女大生的同學，提供心理支持。

心理師指出，受害女學生近期比較沒有在學校活動，會視情況決定是否要進入班級、社團輔導。輔導中心也提醒院系師長，需要觀察學生情緒一段時間，盡量給予正向鼓勵，避免模仿效應。

受害女學生是馬來西亞籍，心理師指出，學校瞭解國際學生來到台灣容易出現適應困難，入學時就會做適應關懷量表，評估每一名學生的狀況，保持電話聯繫，提供一些台灣生活適應、文化講座等，也藉此鼓勵學生擴展交友圈，多認識背景類似的朋友，遇到困難就能互相支援，知道「自己不是一個人」。

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輔導中心也呼籲校內師生，如果發現周遭同學有狀況，一個簡單的關懷就會有很大的幫助，不要害怕求助於師長或輔導單位。尤其在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，人可能太過孤立，應多關注身邊的人。（編輯：唐聲揚）1111014

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