邢泰釗：台北都會區仍有賄選 查察不能欠缺警覺

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（中央社記者林長順台北17日電）台北地檢署今天舉辦「111年地方公職人員選舉查察」分區座談會，檢察總長邢泰釗、法務部長蔡清祥等人出席。邢泰釗指出，台北都會區仍有賄選，只是手法較細，不能欠缺警覺性。

邢泰釗、蔡清祥今天與刑事局長李西河等檢、警、調、政風及移民等機關官員出席北檢舉辦的「111年地方公職人員選舉查察」分區座談會，針對查賄制暴的目標及策略，作出具體指示。

蔡清祥致詞時，要求各機關應加強橫向聯繫，發揮團隊作戰力量；防制暴力，強化選前社會治安維護；嚴防假訊息影響選舉公平，向上溯源查辦；嚴辦境外勢力資金介入選舉；嚴查賄選，針對高風險熱區積極布雷；鼓勵民眾檢舉賄選。

蔡清祥表示，媒體適度報導查賄成果，就是對社會及民眾最好的宣導；首長的態度及決心，將決定查賄的成果，成效不是只看數字，還要看人民對檢警調整體查賄成果的感受。在選前最後階段，大家務必全力以赴，齊心協力，完成這次選舉任務。

邢泰釗在會議中指出，台北都會區仍有賄選，只是手法較細，不能欠缺警覺性；查賄是「法律活、態度活、技術活」，涉及司法實務對法律構成要件的解釋，查賄人員堅決查辦的決心與態度，以及如何周延、滴水不漏偵辦賄選案件的技巧。

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邢泰釗表示，布雷不要「空心雷」，要「實心雷」，並提高地雷引爆率；情資是查賄之母，從首長態度開始，讓人民感受到檢警調查賄的努力；選舉執法必須「中立」與「公正」，依法律行事，遵守發布新聞的規定，只有「公正」才能獲得人民的信賴。

台北地檢署檢察長林邦樑於會議結論指出，希望藉由座談會強化各查察機關執法共識，把態度與決心展現出來，秉持「有聞必查」及「有據必辦」的一貫立場，貫徹查賄制暴，維護選前治安環境，達到公平選舉、杜絕不法的核心目標。（編輯：戴光育）1111017