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通訊騷擾毆打前女友 63歲男成彰化跟騷法被判刑首例

2022/10/19 15:54
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（中央社記者吳哲豪彰化19日電）田男與女友分手後，用通訊軟體打電話、傳簡訊給前女友，前往女方住處並持柴刀恐嚇要殺人，又毆打前女友，違反跟騷法遭法院判刑7個月，田男也成為彰化首例跟騷法判刑被告。

根據彰化地方檢察署起訴書，63歲田男與女友分手後心生不滿，今年7月10日上午使用手機通訊軟體LINE打電話和傳簡訊給對方，下午前往前女友彰化二林鎮住處找人，田男發現前女友不在家，又前往女子位在彰化芳苑鄉的工作處所找人。

田男從下午等到晚上等不到前女友後先返家，心有不甘的田男當天晚上又持柴刀前往工作處所找人，在現場出言恐嚇說要殺死前女友，女子當時聽到躲在附近房子不敢出來。

田男見前女友遲未出現，7月11日上午又持柴刀闖入女子住處，持刀對前女友揚言「我要殺死妳」，待到下午才離開；但田男隔天上午又開始用LINE撥打電話跟傳簡訊給前女友，直到晚上8時左右才罷休。

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檢方查出，田男7月14日至16日多次用LINE撥打電話跟傳簡訊給前女友要求見面被拒，7月17日跑到前女友工作處所說要談判，一言不合於是毆打被害人，造成女子頭部、臉部擦挫傷，田男變本加厲，繼續打電話傳簡訊，女子不堪其擾報警求救。

田男所為涉犯跟蹤騷擾防制法，遭檢方起訴，地院法官審理此案時認為，田男不思理性處理感情困境，卻反覆跟蹤騷擾被害人，使女子惶恐度日，且至今仍未和解，審酌田男表達懺悔且說不會再找被害人等語，尚知反省，因此依跟騷法攜帶凶器跟蹤騷擾罪，判處有期徒刑7個月。全案可上訴。（編輯：陳仁華）1111019

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