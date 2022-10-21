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嘉義市議員參選人涉現金賄選 遭聲押禁見

2022/10/21 08:15
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（中央社記者黃國芳嘉義市21日電）嘉義市李姓議員參選人涉嫌賄選，檢方昨天傳喚參選人、樁腳及選民等10餘人到案說明，檢方今天凌晨複訊後，參選人及2名樁腳依有串證之虞向嘉義地院聲押禁見，其他人請回。

檢調表示，調查局嘉義市調查站日前據報，指嘉義市李姓議員參選人涉嫌以一票現金新台幣1000元為代價，由自己或透過樁腳向選民賄選，檢方昨天指揮調查官、警方分別前往參選人競選總部及住處執行搜索，並傳喚參選人、4名樁腳及多名選民到案說明。

檢調指出，到案的部分選民坦承有收到李姓市議員參選人樁腳交付的一票1000元現金，樁腳還表明要投票支持，其中樁腳賴姓男子、郭姓女子昨天晚間移送嘉義地檢署複訊後，檢方依有串證之虞向嘉義地方法院聲請羈押禁見，其他2名樁腳及選民等人均請回。

經調查官偵訊後，涉及賄選的李姓市議員參選人直到昨天深夜11時，才被移送嘉義地檢署。

檢方凌晨複訊後，以李姓市議員參選人違反選罷法，犯嫌重大，有勾串共犯證人之虞，向嘉義地方法院聲請羈押禁見。（編輯：李錫璋）1111021

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