北檢公布LINE帳號 邀請民眾E起反賄選

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（中央社記者林長順台北21日電）台北地檢署今天結合台北市政風處辦理「查賄e起來」「反賄Line啟航」反賄選宣導記者會，公布LINE檢舉賄選QR Code，希望讓民眾能勇於利用手機協助科技查賄，維護乾淨選風。

記者會由北檢檢察長林邦樑與法務部長蔡清祥、檢察總長邢泰釗、台灣高檢署主任檢察官陳宏達、法務部保護司司長林嚞慧、副司長陳佳秀等人共同出席，並啟動「111年地方公職人員九合一選舉」反賄選專區網站、台北地檢署選舉查察中心LINE＠官方帳號。

蔡清祥致詞時指出，台北地檢署此次更能運用科技宣導、深入基層，全面結合市政、社會資源，並設置Line＠帳號即時掌握情資，是一項創舉，呼籲大家多多使用手機的便利性，勇於檢舉賄選。

邢泰釗也表示，情資是查賄之母，而情資來自民眾，若能讓民眾基於熱情感動，且有便捷、安全的檢舉管道，又有檢舉獎金，就會有情資來源，而北檢提供Line＠加好友的方式，就是很好的作法。

北檢指出，九合一選舉將於11月26日舉行，北檢持續接獲選舉不法情資，迄今已立案調查的選舉相關案件，合計72案、被告123人。

北檢表示，各項反賄選宣導活動早已深入基層，除首創運用火車、捷運等大眾交通工具、捷運燈箱廣告、捷運電視託播反賄選宣導，全國郵局、銀行、超商ATM也都有北檢反賄選影片，成效斐然。

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為更精進反賄選宣導，北檢與北市政風處選前共同製作「111年地方公職人員九合一選舉」反賄選專區網站。該網站提供了反賄選檢舉管道、蒐證賄選方法、賄選態樣以及檢舉賄選獎金等各類資訊。

北檢也設置Line檢舉賄選QR Code，邀請民眾以智慧型手機掃描QR Code，加入Line＠好友，加入後即會呈現檢舉賄選的3種管道（電話、EMAIL、郵政信箱），民眾也可以直接用Line提供賄選情資，上傳照片、影音檔案，會有專人回應，且檢舉人資訊絕對保密，檢舉賄選方便、即時又有效率。（編輯：方沛清）1111021